نجم ريال مدريد يقترب من البقاء بسبب رغبة أنشيلوتي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من البقاء مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة بسبب رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

نجم ريال مدريد يقترب من البقاء

وحسم كارلو أنشيلوتي مصير اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي مع نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد إشاعات رحيله عن النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة فوتو ميركاتو أن فيرلاند ميندي يرغب في الاستمرار مع نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة وأن أنشيلوتي يريد منه البقاء لأنه الإيطالي يرغب في ذلك.

ونجح النادي الملكي في نيل لقب بطولة كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المملكة العربية السعودية.

ويغيب الفرنسي فيرلاند ميندي عن الكثير من المباريات مع نادي ريال مدريد في الموسم الحالي بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.