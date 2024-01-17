نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم تونس يودع أمم إفريقيا بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض منتخب تونس لصدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابة مهاجم نسور قرطاج وابتعاده عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتعرض المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي للإصابة في مباراة منتخب نسور قرطاج أمام نظيره منتخب ناميبيا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت مصادر صحفية تونسية أن الفحص الطبي أثبت إصابة طه ياسين الخنيسي في أوتار الركبة وهو ما يحتاج من شهر إلى شهر ونصف من أجل التعافي من الإصابة وعودته للملاعب.

وأكدت بذلك أن مشوار الخنيسي مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية انتهى بعد هذه الإصابة التي تسببت في إزعاج كبير للجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج.

وتلقى المنتخب التونسي خسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب ناميبيا بهدف نظيف في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

