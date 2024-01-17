نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن تعاقده مع عمر الفولي قادما من فريق العربي القطري لتدعيم صفوف فريق اليد رجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، في التعاقد مع اللاعب عمر الفولي لاعب فريق العربي القطري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال بقلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة.



ونجحت القلعة البيضاء في استعادة اللاعب عمر الفولي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وذلك في إطار خطة مجلس الإدارة لاستعادة أبناء النادي لتدعيم صفوف الفريق.



وكانت إدارة الزمالك قد نجحت مساء أمس الثلاثاء، في التعاقد مع ندى مرجان لاعبة فريق الصيد، لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء.



ووقعت ندى مرجان على عقود الانضمام لصفوف فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، في حضور هشام نصر نائب رئيس النادي، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس.



ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تدعيم جميع الألعاب الجماعية بالنادي، في إطار الخطة الموضوعة للمنافسة على جميع البطولات.



وفي سياق آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

