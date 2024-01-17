عاجل.. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة تنزانيا بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب تنزانيا مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة تنزانيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع:أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، سايس.

خط الدفاع: حكيم زياش، عز الدين أناهي، سليم أملاح.

خط الهجوم: محمد الشيبي، النصيري، عبد الصمد الزلزولي.

وستنقل أحداث مباراة المغرب ضد تنزانيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein afrcon 1.

