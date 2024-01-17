نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بين فريق الإسماعيلي، ونظيره سيراميكا كيلوباترا، بالتعادل السلبي.

ويستضيف فريق الإسماعيلي نظيره سيراميكا كيلوباترا، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

بدأت أحداث الشوط بسيطرة من جانب فريق سيراميكا كيلوباترا، وفي الدقيقة 4 افتتح المحاولات الهجومية، بعد أن أرسل قندوسي تمريرة بينية في اتجاة جون إيبوكا داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الحارس كمال السيد.

وشهدت المباراة توقفا عقب محاولة قندوسي، بسبب إصابة المدافع محمد نصر بعد اصطدامه مع الحارس كمال السيد ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

فيما شهدت الدقيقة 18 محاولة أخرى لفريق سيراميكا كيلوباترا، بتمريرة من قندوسي للاعب إيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها المدافع محمد الدسوقي، ومحاولة أخرى في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، بعدما أرسل قندوسي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها خالد صبحي برأسية من على القائم الثاني مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وافتتح فريق الإسماعيلي المحاولات الهجومية في الدقيقة 27 من زمن المباراة، بتمريرة بينية عن طريق عبد الرحمن مجدي من منتصف الملعب استلمها ياو أنور خلف المدافعين وانفرد بالحارس محمد بسام ثم سدد الكرة ولكن في منتصف المرمى تصدى لها محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كيلوباترا ثم شتتها الدفاع.