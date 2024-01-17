المنتخب الأوليمبي يتعادل مع قطر وديا في معسكر دبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل المنتخب الأوليمبي مع نظيره القطري سلبيا فى المباراة الودية الدولية التي جمعت الفريقين اليوم باستاد الشهامة خلال المعسكر الذي يؤديه الفراعنة استعدادا للأولمبياد "باريس 2024"، بينما يستعد منتخب قطر لخوض بطولة آسيا المؤهلة للأولمبياد.

المنتخب الأوليمبي مع قطر سلبيا

قدم المنتخب الأوليمبي مباراة جيدة، سيطر خلالها على مجريات اللعب لكن دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، ولعب قطر معظم الأوقات مدافعا.

تشكيل المنتخب الأوليمبي ضد قطر في معسكر الإمارات

بدأ المنتخب الأوليمبي المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمود صابر - محمود جهاد - محمد شحاتة - مصطفى ميسي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: أسامة فيصل

وشهد الشوط الثاني مشاركة أحمد حمدي وماجد هاني وحسام أشرف وعمر خضر ومحمد مغربي ومحمد محمود وأحمد رضا.