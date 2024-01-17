نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الثانية من بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك بمواجهات مثيرة أبرزها مواجهة كوت ديفوار أمام نيجيريا، والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام المباراة المرتقبة والذي يأتي بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

ويعاون الجزائري كلا من، زرهوني عباس اكرم مساعد أول والسنغالي بانغوارا نوها، مساعد ثان، بينما يتواجد الكونغولي جاك جان ندابل حكما رابعا وعلى تقنية الفيديو يتواجد لحلو بن براهم، والسيد مقران قوراري حكم فيديو مساعد.

وافتتح منتخب ساحل العاج مشواره الافريقي بالفوز على حساب غينيا بيساو بهدفين نظيفين ليحصد النقاط الثلاث الاولى.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجريا في أمم إفريقيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب ابيمبي الأولمبي المباراة المرتقبة بين الفريقين القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجريا في أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في أمم إفريقيا

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.