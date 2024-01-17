نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة غينا بيساو وغينيا الاستوائية في امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الثانية من بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك بمواجهات مثيرة والتي تجمع واحدة منها بين غينيا بيساو وجارتها الاستوائية.

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام المباراة والذي يأتي بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويعاون الرواندي كلا من من ديمبينياينا أندرياتيانا ريفيلو مساعد أول وأهونتو كوفي جوناثان مساعد ثان، بينما يتواجد أحمد امتيازهيرالا حكما رابعا.

أمًا على تقنية الفيديو يتواجد والتونسي هيثم قيراط، والكيني بيتر واويرو كاماكو حكم فيديو مساعد.

وكان غينيا بيساو قد سقط في فخ الهزيمة أمام كوت ديفوار بثنائية نظيفة، بينما اكتفت غينيا الاستوائية بالتعادل بهدف لمثله.

موعد مباراة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية في امم افريقيا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب إبيمبي الأولمبي مباراة الفريقين والتي تأتي ضمن المجموعة الاولى.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو وغينيا الاستوائية في امم افريقيا

تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.