نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ثلاثية سيراميكا كيلوباترا.. الإسماعيلي يودع كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا، فوزا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما في كأس الرابطة.

وحل فريق سيراميكا كيلوباترا، ضيفا على نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بكأس الرابطة.

افتتح أحمد ياسر ريان التسجيل، في الدقيقة 51 من زمن المباراة، بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس كمال السيد لداخل الشباك. وفي الدقيقة 60 سجل أحمد قندوسي، الهدف الثاني، بعد استلام صديق أوجولا للكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة لقندوسي أمام المرمى الذي سدد الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة إبراهيم نور الدين، ركلة جزاء لصالح فريق سيراميكا كيلوباترا، بعد لمسة يد لمحمود شبراوي داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أحمد بلحاج معلنًا عن الهدف الثالث.

ونجح التوجولي ياو أنور في تسجيل هدف الإسماعيلي، في الدقيقة 91 من زمن المباراة، بعد تمريرة من حازم مرسي، أودعها ياو شباك محمد بسام، حار مرمى سيراميكا كيلوباترا.

الإسماعيلي خارج كأس الرابطة بعد ثلاثية سيراميكا كيلوباترا

وبتلك النتيجة يودع رصيد الإسماعيلي دور المجموعات بكأس الرابطة، بعدما تلقى هزيمة اولى أمام فريق الداخلية بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويحتل فريق الإسماعيلي، المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، بلا رصيد من النقاط.

فيما اعتلى فريق سيراميكا كيلوباترا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه فريق إنبي برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، وفريق إنبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف.