نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يفوز على الداخلية في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي إنبي والداخلية ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 14 أحرز علي فوزي الهدف الأول لنادي إنبي من ضربة جزاء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 58 أحرز أحمد صبيحة الهدف الثاني لنادي إنبي وفي الدقيقة 62 أحرز الان كيمبادي الهدف الأول لنادي الداخلية لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب المنتخبين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي انبي 3 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد نادي الداخلية إلي 3 نقاط في المركز الثاني.

موعد مباراه إنبي القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي لمواجهة الإسماعيلي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها الأسبوع القادم.