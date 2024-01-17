نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تعليق الزمالك على إهانة القيعي وتصريحات قوية من الشناوي قبل مواجهة غانا ورسالة أنشيلوتي المثيرة لـ تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 17-1-2024 في السطور التالية:

أول تعليق من الزمالك على إهانة عدلي القيعي

أبدى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، غضبه من رد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ومقدم البرامج على شاشة قناة النادي، بعد توجيه له حملة هجوم عنيفة في الفترة الأخيرة.

وأكد أحمد سالم في تصريحاته لقناة الشمس:" المهندس عدلي القيعي هاجمني بقوة بسبب أنني تحدثت عن الأهلي في إحدى حلقات برنامجي".

وتابع:" القيعي وجه لي عبارة لا اقبلها وهي (جنب أخواتك)، التي لا تليق بسنه وخبرته ومكانته داخل المجال الرياضي، ولا يجب أن تظهر على شاشة النادي الأهلي".

وواصل:" القيعي فهم بعض الحديث في حلقة أحمد الميرغني بشكل خاطئ لأنه لم يشاهد الحلقة من الأساس، وهو نفسه أكد أنني لم أخطأ في أي حديث عن الأهلي خلال عملي في الإعلام".

وأشار:" أتحدى القيعي أن يثبت لي أو يجد أي تجاوز في حق الأهلي ولا أعرف ما الأزمة أن أتحدث عن القلعة الحمراء في قناة الشمس، يوجد العديد من الإعلاميين الذي أعلنوا انتمائهم للأهلي ويتحدثون عن الزمالك ولا يحدث شئ".

وأوضح:" لدي ثقة وشجاعة أن اعتذر حال خطأي في شخص ولكن هل يمتلك القيعي تلك الشجاعة بعد استخدام ألفاظ " فقاقيع" و"خليك جنب أخواتك" ولن استخدم نفس الاسلوب في الرد".

عدلي القيعي

أنشيلوتي يوجه رسالة خاصة لـ تشافي بعد خسارة السوبر الإسباني

وجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد رسالة خاصة للمدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني

وتلقى فريق برشلونة خسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي نادي ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد.

وأكد كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية له عن المدرب تشافي هيرنانديز:" إنها مهمة معقدة للغاية، نحن نعلم جيدًا أنه عندما لا تسير الأمور على ما يرام فإن المدرب هو المسؤول".

وتابع:" أتمنى أن يقوم بعمل جيد، لقد فعل ذلك من قبل، جميع الأدوات اللازمة للقيام بعمله بشكل جيد".

كارلو أنشيلوتي

تصريحات قوية من الشناوي قبل مواجهة مصر وغانا

أكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أن لاعبى المنتخب يدركون جيدا أهمية مباراة الغد أمام غانا في الجولة الثانية بأمم إفريقيا، وأنه لا بديل عن الفوز بالمباراة.

قال الشناوى في المؤتمر الصحفى قبل مباراة الغد:" لاعبو منتخب مصر تأثروا عقب مباراة موزمبيق، ولكن نحن في بطولة ولدينا هدف واحد، ونمتلك لاعبين كبار"، مضيفا:" احنا مركزين في مباراة الغد وأغلقنا ملف المباراة الماضية".

تابع:" نتائج الأهلي مع فرق غانا مختلفة عن مباريات منتخب مصر مع المنتخب الغاني، واللاعبون مركزين وإن شاء ربنا يكرمنا ونكسب غدا".



قال محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، إن المنتخب لا ينظر لنتائج المنتخبات الأخرى، معلقا:" نركز علي أنفسنا.. المنتخبات كلها قوية وتقدم مستويات جيدة، وشاهدت مباريات منتخبات أخرى كلها تتطور..وهذا ليس مفاجأة بالنسبة لي.. هدفنا الفوز بالبطولة ولكن الان هدفنا مباراة غانا".

محمد الشناوي

أضاف الشناوى في المؤتمر الصحفى قبل مباراة غانا:" نعم هناك رطوبة عالية في كوت ديفوار ولكن اعتدنا علي هذه الأجواء ولا بد أن نعتاد عليها لتحقيق الهدف".