نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة المنتخب المصري والغاني في امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الثانية من بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك بمواجهات مثيرة أبرزها مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني والتي تأتي ضمن المجموعة الثانية.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن عن طاقم حكام مباراة المنتخب المصري امام نظيره الغاني والذي جاء بقيادة الجابوني بيير اتشو.

ويعاون الجابوني كلا من ديتسوغا بوريس مارليز مساعد أول وكارين فومو أتيزامبونج مساعد ثان، بينما يتواجد باتريس ماميبيام تانجي حكما رابعا



وعلى تقنية الفيديو يتواجد السنغالي عيسي سي وتوم ابوانجيل حكم فيديو مساعد .

وكان المنتخب المصري قد تعادل بثنائية لمثلها امام موزمبيق بينما تلقى المنتخب الغاني خسارة مفاجئة من الرأي الاخضر.

موعد مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الغاني في امم افريقيا

تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب فيليكس هوفوفيت بكوت ديفوار المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري أمام المنتخب الغاني في امم افريقيا



تنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.