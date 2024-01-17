نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم موعدًا ناريًا مع نظيره منتخب غانا مساء غد الخميس 18-1-2024 على ملعب "فيليكس هوفويت"، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويحتل الفراعنة وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي النجوم السوداء في المركز الثالث، دون نقاط.

موعد مباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر وغانا غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في كأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا beIN AFCON 1HD.