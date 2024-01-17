نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء غد الخميس 18-1-2024، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، وذلك في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكانت آخر مباراة قد جمعت الفريقين في الشهر الجاري، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الميرنجي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء غد الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.