تونس تتعثر وفوز قاتل لبوركينا فاسو

تونس تتعثر وفوز قاتل لبوركينا فاسوفاز المنتخب الناميبي على نظيره التونسي بهدف وحيد، الليلة الماضية على ملعب أمادو جون كوليبالي بكورهوغو، خلال الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، في إطار النسخة الـ34 من نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وسجّل هدف المنتخب الناميبي اللاعب ديون هوتو كافيندجي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وحقق منتخب ناميبيا فوزًا تاريخيًّا هو الأول في مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية خلال ظهوره الرابع في المونديال القاري لينتزع صدارة المجموعة.

وفي مباراة أخرى.. حقّق منتخب بوركينا فاسو الفوز في الدقائق الأخيرة على حساب موريتانيا بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وتصدّر منتخب بوركينا فاسو المجموعة بعد تحقيقه الفوز، بعد تعادل منتخبي الجزائر وأنجولا أمس في نفس المجموعة بهدفٍ لكل منهما.

وقد سجّل بيرتراند تراوري هدف المباراة الوحيد لمنتخب بوركينا فاسو من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسيلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجزائر في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، ويلعب في نفس اليوم منتخب موريتانيا مع أنجولا.