نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. منتخب قطر يهزم طاجيكستان ويتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب قطر الأول لكرة القدم لدور الـ16 بكأس آسيا بعد الفوز أمام منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "البيت" في ثاني جولات مرحلة المجموعات.

ويحتل العنابي بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بعد الفوز في لقاء وخسارة آخر.

أحداث مباراة قطر ضد طاجيكستان في كأس آسيا

سجل أكرم عفيف أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح قطر في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من المعز علي إلى زميله عفيف الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة بوجه القدم الخارجي، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل أمادوني كامولوف لاعب منتخب طاجيكستان على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 81.

وكاد المعز علي أن يسجل الهدف الثاني لصالح قطر في الدقيقة 44، بعد تسديدة رائعة من أكرم عفيف من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها المعز بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن أبعدها المدافع من على خط المرمى.