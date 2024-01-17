نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات غدًا الخميس في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام ثلاث مباريات غدًا الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023-2024.

ويلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره غينيا بيساو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويقابل منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم نظيره منتخب نيجيريا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الحسن واتارا".

وتختتم مواجهات غدًا الخميس بلقاء ناري بين منتخب مصر ونظيره الغاني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "فيليكس هوفويت" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات الخميس في كأس أمم إفريقيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات غدًا الخميس، عبر قنواتها، وتحديدًا beIN AFCON 1HD.