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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقبة والموعد المنتظر في هذا التوقيت

المغرب يكتسح تنزانيا بثلاثة أهداف نظير لا شيء.. كأس أمم إفريقيا 2024.. حقق المنتخب المغربي فوزًا ساحقًا على نظيره التنزاني بعد 3 أهداف مقابل لا شيء.

كان المنتخب المغربي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف نظير، والاحتفاظ بشباكه نظيفة أمام المنتخب التنزاني، في حين لم يحرز الأخير هدفًا واحدًا، وكان ذلك خلال ملحمة كروية من ملاحم الجولة الأولى من المجموعة السادسة في موسم كأس أمم إفريقيا 2024.

حقيقة بث مباريات كاس أمم إفريقيا 2023 في مصر مجانا

بما أنه لن يتم بث مباريات المنتخب المصري على قناة أون تايم سبورت الفضائية كما تداولت بعض المواقع، على الأقل حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر رسميًا، ولكن هناك بعض القنوات مثل:

قنوات مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء

قنوات مشاهدة مباراة المغرب وتنزانيا.. الجزائرية الرياضية الأولى على النايل سات بالتردد11680 عمودي، 27500، 5/6

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024.. . تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات ناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".

تابع موعد مباراة مباراة المغرب وتنزانيا كأس الأمم الأفريقية 2024 من هـــــــنــــــا.

الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

الحصول على ترددات القنوات المفتوحة في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة

1- انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

2- اضغط على زر «البحث».

3- حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

4- أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

5- اضغط على زر «البدء».

6- ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

التوقيت المحدد مباراة المغرب وتنزانيا اليوم

مباراة المغرب وتنزانيا، في إطار المجموعة السادسة بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 اليوم الأربعاء 17 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.