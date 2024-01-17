نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فراعنة التنس يواجهون الاكوادور فى كأس ديفيز بالقاهرة 2 فبراير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجحت جهود مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى فى نقل مباراة كأس ديفيز بين منتخبنا الوطنى ونظيره الاكوادور إلى القاهرة بدلا من الاكوادور والمقرر لها يومى 2 و3 فبراير المقبل.

وقام الكابتن اسماعيل الشافعى بمجهودات قوية مع الاتحاد الدولى للتنس خلال الايام الماضية بعدما قدم كافة الضمانات اللازمة لنقل اللقاء رغم ضيق الوقت من الاكوادور إلى القاهرة وذلك بسبب صعوبة اقامة اللقاء فى الاكوادور نظرا لوجود اضطرابات سياسية بها.



وعقب الحصول على الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولى للتنس تحول اتحاد التنس إلى خلية نحل للعمل على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمباراة فى كل الاتجاهات والتنسيق مع نادى الجزيرة الذى سيستضيف اللقاء الهام للغاية على ملعب السنتر كورت التاريخى.

يذكر ان المواجهة بين مصر والاكوادور هى فاصلة حيث يتأهل الفائز منهما للمجموعة العالمية الأولى.