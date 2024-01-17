نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب المغرب يضرب تنزانيا بثلاثية نظيفة في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن منتخب المغرب الكروي الأول من تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب تنزانيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة المغرب ضد تنزانيا

سيطر لاعبو منتخب المغرب على مجريات المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى تنزانيا.

تمكن رومان سايس من تسجيل هدف المغرب الأول في شباك تنزانيا في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح عز الدين أوناجي من تسجيل هدف المغرب الثاني في شباك تنزانيا في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أمين عدلي.

استمر استحواذ لاعبو منتخب المغرب على الكرة استحواذ كامل وتمكن يوسف النصيري من تسجيل هدف منتخب المغرب الثالث في شباك تنزانيا في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من أشرف حكيمي لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.