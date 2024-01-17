نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تنزانيا اليوم الأربعاء 17/1/2024 بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تنزانيا اليوم الأربعاء 17/2024 بكأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ضد تنزانيا

فاز منتخب المغرب الكروي الأول بثلاثية دون رد أمام نظيره منتخب تنزانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

أهداف مباراة المغرب ضد تنزانيا

سجل رومان سايس هدف المغرب الأول في شباك تنزانيا في الدقيقة الثلاثين وضاعف عز الدين أوناجي النتيجة في الدقيقة السابعة والسبعين من عمر الشوط الثاني.

وأحرز يوسف النصيري هدف منتخب المغرب الثالث في شباك تنزانيا في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر الشوط الثاني.