عاجل.. مدرب مفاجئ يقترب من خلافة تشافي في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن ديكو المدير الرياضي لفريق نادي برشلونة الاسباني قام بترشيح بعض الأسماء التي من المُمكن أن تخلف تشافي حال إقالته من تدريب البلوجرانا.

تياجو موتا يقترب من خلافة تشافي في برشلونة

وبات مستقبل تشافي مع برشلونة محل شك كبير وبالأخص بسبب النتائج السلبية التي يمر بها العملاق الكتالوني تحت قيادته سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا بجانب الخسارة المدوية في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1 وهي التي باتت بمثابة القنبلة المدوية التي تعجل برحيله.

وقالت صحيفة سبروت أن خوان لابورتا رئيس برشلونة مازال يوفر الدعم الخاص بإستمرار تشافي في منصبه لكن المدرب يعلم بأن بقاءه مرتبط ببعض الأمور أبزرها تحقيق الفوز بالبطولات القادمة لضمان الدعم والثقة من اللاعبين.

وأضافت الصحيفة أن ديكو اقترح اسم تياجو موتا مدرب نادي بولونيا الايطالي لخلافة تشافي حال اقالته خاصًة أن الثنائي تربطهم علاقة مميزة منذ أن تزاملا عندما كانا الثنائي يلعبان لصفوف نادي برشلونة.

ويؤدي موتا مع بولونيا بشكل جيد حيث يحتل حاليًا المركز السابع في بطولة الدوري الايطالي بفارق نقطتين فقط عن المراكز التي تؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.