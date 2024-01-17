نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز ينتفض.. ريال مدريد يؤمن نفسه من غدر مبابي بصفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاتصالات الخاصة بالحصول على توقيع واحد من أبرز المهاجمين وذلك لتأمين موقفه من غدر الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان.

هالاند بديل مبابي في ريال مدريد

وقالت إذاعة كادينا سير أن الريال يخشى من الغدر به للمرة الثانية عن طريق مبابي وهو ما جعل بيريز يقوم بإجراء اتصالات مكثفة للتوقيع مع الدولي النرويجي ايرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في الصيف القادم.

ومن المُنتظر أن يتبع بيريز نفس الاستراتيجية وهي التي قام بتنفيذها في الصيف الماضي وضم من خلالها جود بيلينجهام قادمًا من صفوف بوروسيا دورتموند الالماني وبات من أهم نجوم الملكي في الموسم الجاري.

وتعتمد الخطة الخاصة بالريال في التواصل مع ممثلي اللاعب والاتفاق معهم على شروط العقد وبعدها الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة المان سيتي.

وسبق وأن قام بيريز بإجراء أكثر من 10 اتصالات مع ممثلي بيلينجهام الموسم الماضي بين شهر مارس وأبريل ودعا ممثليه لتناول الطعام في المدينة الرياضية للريال.

بعدها تم اقناع اللاعب والاتصال بإدارة دورتموند لمعرفة الشروط الخاصة بهم وتم توقيع العقود بشكل رسمي.

وقد يتكرر نفس الامر مع هالاند وذلك خوفًا لتجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مثلما حدث في عام 2021.