نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من يرتبط بالنادي الأهلي تفتح له أبواب القدر".. بكلمات مؤثرة الفلسطيني أنس النجار يُشيد بالأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه انس النجار، الصحفي الفلسطيني، الذي ظهر في الفيديو التقديمي لمهاجم الأهلي الفلسطيني الجديد وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، رسالة مؤثرة للمارد الأحمر، مؤكدًا على أن ارتباط اسمه به فتح له أبواب القدر.



حيث نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من يرتبط إسمه بالنادي الأهلي تفتح له أبواب القدر.. على صعيدي الشخصي، كان ظهوري في صفقة تقديم اللاعب وسام أبو علي نقطة فارقة في حياتي.. فأنا بعد الاعلان ليس كما قبله".

وأكمل: "فمن صحفي مغمور يعرفني القليل هنا في قطاع غزة إلى صحفي مشهور يعرفه الملايين اسمًا وشكلًا وتتهافت عليه الكثير من العروض للعمل في كبرى القنوات المحلية والدولية.. شكرًا لله اولًا وللقدر الذي وضعني في طريق النادي الأهلي".

وأكمل: "وأظن أن هذه دعوات أمي التي استجاب الله لها (الله يعلي مراتبك ويحبب فيك جميع خلقه)

شكرًا يارب".

واختتم: "أريد ان استغل هذا المنشور وأقول لكم ان الاتصالات ما زالت مقطوعة عن غزة لليوم السادس على التوالي واريد ان اقول لكم ايضا لا تعتادوا المشهد".



وكان قد أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف.

ويذكر أن فيديو تقديم وسام أبو علي خرج من أرض فلسطين، في الوقت التي تعاني من حرب الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية مؤخرا، وذلك بظهور الصحفي الفلسطيني أنس النجار.