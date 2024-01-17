نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يُكلف خالد بيبو برئاسة بعثة الأهلي في معسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الرئيسي للقلعة الحمراء، ليقوم بمهام رئيس بعثة الفريق خلال معسكر الإمارات.

ومن المقرر أن يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري.



وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري والمعسكرات التدريبية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن يتضمن المعسكر مباراتين وديتين للاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا، الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء البرنامج التدريبي الخاص بالمرحلة القادمة.‏