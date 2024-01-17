نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الكونغو الرسمي ضد زامبيا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة زامبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: ماسوكو - مبيمبا - باكا - كالولو - موتوسامي

خط الوسط:بونغوندا - بيكيل - كاكوتا - يوان

خط الهجوم: باكامبو

موعد مباراه منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة زامبيا ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في العاشرة مساء.

القناة الناقلة لمباراة منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من كأس الأمم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.