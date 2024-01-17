المغرب يهزم تنزانيا في كأس أمم أفريقيا

المغرب يهزم تنزانيا في كأس أمم أفريقيااستهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز كبير 3 - صفر على منتخب تنزانيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في كوت ديفوار.

وتصدر المغرب المجموعة السادسة وله 3 نقاط في انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا الليلة.

ومنح رومان سايس التقدم إلى المغرب بعد نصف ساعة من اللعب قبل أن يسجل عز الدين أوناحي ويوسف النصيري هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.

وسجل سايس الهدف الأول بعدما كان أسرع من يصل للكرة المرتدة من آيشي مانولا حارس تنزانيا الذي أبعد ركلة حرة نفذها حكيم زياش.

وتعرض نوفاتس ميروشي للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف على أوناحي.

واستغل المغرب التفوق العددي، وأضاف أوناحي الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع البديل أمين عدلي وأطلق تسديدة بالمرمى في الدقيقة الـ77.

وترك الهداف النصيري بصمته بعدما سدد مباشرة بعد تمريرة عرضية مسجلا الهدف الثالث الذي اُحتسب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ويلعب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية في قمة مباريات المجموعة يوم الأحد قبل مواجهة تنزانيا لمنافستها زامبيا.