عاجل.. محمود تريزيجيه يفجر مفاجأة عن عودته إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - فجر محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، مفاجأة مدوية لجماهير النادي الأهلي عن رغبته في العودة إلى المارد الأحمر مجددًا.

حيث قال تريزيجيه في تصريحات مع الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: " أفضل مدرب تدربت معه خلال مشواري هو الأرجنتيني هيكتور كوبر وأجيري وحسام البدري، وكنت أتمنى التدريب تحت قيادة إيهاب جلال لكنني كنت مصابا ولم أستطع المشاركة".

وأضاف: " مثلي الأعلى محمد صلاح، حيث أنني كنت أتمنى اللعب بجوار محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)، ولديّ أمل في العوة للأهلي مجددا، له فضل علي وفي يوم سأعود للقلعة الحمراء من جديد".

وأضاف: "حلمي أن أختم مشواري في مصر، وأحقق بطولات لتقديم شكل أفضل لي، في حين كان حلمي منذ الصغر هو اللعب في الدوري الإنجليزي، ووصلت له ولكن الإصابة منعتني من الانضمام لأندية كبرى في البيريميرليج".