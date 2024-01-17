تريزيجيه: خسارة نهائي أمم إفريقيا مرتين بمثابة كابوس يطاردنا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، أن خسارة نهائي أمم إفريقيا مرتين تسببت في كابوس له ولزملائه، مشيرًا إلى أن صلاح قادر على لم شمل المنتخب.

وقال تريزيجيه في تصريحات مع الإعلامي الرياضي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا ولاعبى جيلي نشعر بكابوس خسارة نهائي أمم إفريقيا مرتين، وكذلك عدم التأهل لكأس العالم 2022، وحاليا كل اللاعبين لديهم حافز قوى للفوز في كوت ديفوار والعودة بكأس البطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية التي تقف خلف الفريق الوطنى دائما".

وأضاف مطالب الجماهير المصرية بالثقة في لاعبي منتخب مصر: "أطالب الجماهير المصرية بالثقة في لاعبي منتخب مصر وقدراتهم على مواصلة المشوار والوصول لمنصة التتويج ووقتها سيكون الجميع شركاء في النجاح".

واختتم متطرقًا بحديثه إلى محمد صلاح: "صلاح صاحب بصمة ومؤثر في المنتخب المصرى لإنه مؤثر ويستطيع تجميع ولم شمل المنتخب لاستكمال المشوار".