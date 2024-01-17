" زي أوروبا ".. تريزيجيه يفاجئ جماهير الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون التركي ومنتخب مصر والأهلي السابق، عن مدى تعلقه وعلاقته بجماهير القلعة الحمراء، طوال فترة تواجده في الفريق قبل خوض تجربة الاحتراف.

ويشارك تريزيجيه ضمن كتيبة الفراعنة التي تخوض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي حقق بها المنتخب الوطني تعادلا في أولى مباريات المجموعة الثانية أمام موزمبيق.

- تريزيجيه يتحدث عن جماهير الأهلي

وأكد نجم منتخب مصر خلال تصريحاته مع سيف زاهر:" جماهير الأهلي تعطيني الشئ الذي احتاج له طوال المباراة فهم مثل الدوري الإنجليزي وفريق في تركيا لأن كل المدينة عاشقة لكرة القدم".

وتابع:" هذا الضغط الذي تعودت عليه اكتسبت منه خبرات كبيرة في الاحتراف بجانب المشاركة مع منتخب مصر 120 مليون ينتظرون الفوز".

وواصل:" أشعر بغضب الجماهير وأنا داخل الملعب حين أقدم أداء سيئ وأنا ألوم نفسي قبلهم، ولكن لا يوجد لاعب يقصد أن يظهر بمستوى سيئ من الممكن أن يكون سوء توفيق، وستظل خسارة النهائيين الآخرين للفراعنة هي الأسوء".

وأختتم:" كنت قد تخيلت في نهائي كأس الأمم الماضية أننا سنتوج باللقب وتنتظرنا الجماهير في المطار للاحتفال سويا، وحزني كان بسبب حزنهم على ضياع اللقب".