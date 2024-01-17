أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لغزل المحلة

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة تعيين "أحمد عيد عبدالملك" مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا للمدرب “حسام عبدالعال” بالقسم الثاني.

كما تم الاستقرار على تشكيل الجهاز المعاون والإداري للفريق المحلاوي حيث ضم كلا من، عبد السلام نجاح "مدرب عام" ومحمود صبحي "مدرب مساعد" ومحمد عبد السلام "مدرب مساعد" وناصر فاروق "مدرب حراس المرمى" وأحمد عمر "مخطط أحمال" وميشيل ماجد "محلل أداء" وطه السيد "مدير إداري" وعمر سعد - "مدير شئون لاعبين" مع الإبقاء على الجهاز الطبي والإداري.

كان مجلس إدارة نادي غزل المحلة قد قرر في وقت سابق توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة "حسام عبدالعال" بعد التعادل في آخر اللقاءات أمام بتروجت بهدف لكل فريق وتراجع الفريق للمركز الخامس وبسبب تراجع النتآئج.

وسبق لعبدالملك تولي القيادة الفنية لفريق لاڤيينا قبل أن يرحل عقب هزيمة فريقه أمام غزل المحلة في الجولة الحادية عشرة لدوري المحترفين.