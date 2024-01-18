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أحمد جودة - القاهرة - استقر معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على استبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر الفريق الخاص ببطولة الوحدة الدولية التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال التفرة بين 18 إلى 24 يناير الجاري.

معتمد جمال يستبعد ثلاثي الزمالك من معسكر الامارات

وإستقر المدير الفني لنادي الزمالك على استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة معسكر الامارات وهم عبد الله جمعة بالإضافة إلى كريم عبد الحق ومصطفى شكري.

في الوقت الذي سينضم فيه يوسف ابراهيم اوباما للبعثة التي تغادر يوم غدًا الخميس للامارات وذلك بعد غيابه عن ودية الشباب الكويتي يوم امس الثلاثاء بسبب مرض والده.

يُذكر ان تلك البطولة يشارك فيها إلى جانب الزمالك كلًا من الاتفاق السعودي والوحدة الاماراتي بجانب ام صلال القطري.

في الوقت الذي سيلعب فيه نادي الزمالك بطولة كأس التحدي إلى جانب الرجاء المغربي واهلي جدة السعودي وفريق وهان ثري تاونز من الصين.