نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يستقر على طرد لاعب جديد في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر الهولندي اريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي على طرد واحد من أبرز اللاعبين من الشياطين الحمر.

تين هاج يستقر على طرد انتوني مارسيال

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تين هاج سبق وأن قام بإبلاغ مارسيل أنه سيكون خارج حساباته ولن يعود لقوائم المباريات وذلك قبل تحسن لياقته البدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الدولي الفرنسي لم يشارك في أي مباراة مع فريقه منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأكملت أن المدرب لن يقوم بإعادة اللاعب للمشاركة في التدريبات قبل إستعاده اللياقة البدنية الخاصة به خاصًة أنه وافق على بيعه في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقام بعض الصحفيين مؤخرًا بتوجيه الاسئلة لتين هاج عن اسباب غياب مارسيال المتكررة في الاسابيع الاخيرة لكنه لك يكشف عن التفاصيل الخاصة بذلك.