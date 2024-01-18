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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن صفقة شتوية سيدعم بها خط وسطه حتى نهاية الموسم الجاري.

نابولي يحصل على صفقة افريقية من البريميرليج

وتعاقد البارتينوبي مع لاعب الوسط الإيفواري حميد تراوري على سبيل الإعارة، قادما من بورنموث الإنجليزي.

وكتب نابولي في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "من كوت ديفوار إلى نابولي... مرحبا حميد".

وشارك تراوري "23 عاما" في 13 مباراة مع بورنموث، منذ انضمامه من صفوف ساسولو الإيطالي مطلع العام الماضي.

وبدأ تراوري مسيرته في إمبولي وانضم في البداية إلى ساسولو على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل للفريق بعقد نهائي في صيف عام 2022 مقابل 20 مليون يورو، لكنه رحل بعد نحو 6 أشهر إلى بورنموث.