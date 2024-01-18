نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان كولر.. خماسي ناري مهدد بالرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة التخطيط بالتعاون مع المدير الفني مارسيل كولر في نادي الأهلي عن قائمة تضم خمسة لاعبين يواجهون تهديدات بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية لهذا العام.

خماسي ناري مهدد بالرحيل عن الأهلي

وتضم القائمة اللاعبين: أليو ديانج، صلاح محسن، حمزة علاء، محمد الضاوي كريستو، ومحمود متولي.

أليو ديانج

لاعب وسط منتخب مالي، أعلن عن تلقيه عروض احترافية للرحيل عن الأهلي. ترحب إدارة النادي ببيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل مبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار. موافقة كولر على رحيله تتوقف على وصول عروض مناسبة تحقق الفائدة المادية للنادي.

صلاح محسن

المهاجم الشاب صاحب الـ25 عامًا يتصدر القائمة، حيث أعرب مارسيل كولر عن رغبته في رحيله بعد عدم تأكيده للفرص التي حصل عليها مع الفريق. تمت جلسة مع مسؤولي النادي لمناقشة عروض الرحيل، بعد انسحاب مودرن فيوتشر من المفاوضات.

محمود متولي

إصابات متكررة للمدافع أثارت غضب كولر، وأيامه في النادي قد تكون معدودة. النية واضحة في الاستفادة من بيعه خلال الانتقالات الشتوية.

محمد الضاوي كريستو

الجناح التونسي يواجه ابتعادًا طويلًا عن المشاركة، وكولر يطالب برحيله على سبيل الإعارة ليحصل على فرصة لإثبات نفسه في أماكن أخرى.

حمزة علاء

حارس المرمى الشاب يبدو قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تأكيدًا على هذا الاتفاق، فإن إدارة الأهلي أكدت لصحة محسن في جلسة رسمية قرار رحيله في يناير، مؤكدة رغبة كولر في إعطاء فرصة لبعض اللاعبين الآخرين بالفريق.