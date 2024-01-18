نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات العروض السعودية لضم محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من النجم محمد صلاح، أسطورة نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، عن تفاصيل العرض الذي تلقاه من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو نهاية الموسم الحالي على أبعد تقدير.

آخر تطورات العروض السعودية لضم محمد صلاح

وقال المصدر: "مسؤولو الدوري السعودي بدأوا التواصل مع وكيل محمد صلاح منذ ثلاثة أسابيع، وقد أبلغ اللاعب بالعرض السعودي. رد صلاح كان واضحًا حيث أكد أنه لا يفكر في الانضمام للدوري السعودي، سواء في فترة الانتقالات الحالية أو في الانتقالات الصيفية المقبلة."

وأضاف المصدر: "صلاح أغلق باب التفاوض للانتقال إلى الدوري السعودي، مؤكدًا أن انتباهه يتجه نحو بطولة أمم إفريقيا، تلاها المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول."

وأكد المصدر أن مسؤولي الدوري السعودي يعتزمون الاتصال مرة أخرى لمحاولة إقناع صلاح قبل بدء التفاوض الرسمي مع ليفربول، وتكليف وسيط من خارج السعودية لقيادة هذه الجهود وإقناع نجم المنتخب المصري بالانضمام إلى دوري روشن.

وفي سياق ذي صلة، أشار الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بضم محمد صلاح في الموسم القادم، ولكن مستقبل صلاح ما زال غير واضح حيث لم يحسم بعد قراره بشأن تجديد عقده مع ليفربول الذي ينتهي في عام 2025.