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أحمد جودة - القاهرة - حجز سيلتا فيجو مقعده في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه الكبير في عقر دار فالنسيا (1-3)، ملعب (المستايا)، اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور الـ16.

سيلتا فيجو يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب فالنسيا

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف (1-2)، حيث كانت البداية في الدقيقة 13 عن طريق لوكا دي لا توري، ثم بعدها بخمس دقائق جاء الهدف الثاني بتوقيع المهاجم اليوناني الشاب أناستاسيوس دوفيكاس.

ونجح فالنسيا في تقليص الفارق في الدقيقة 29 من ركلة جزاء ترجمها بيبيلو بنجاح في الشباك.

وبينما كان يسعى فالنسيا للعودة للقاء بهدف التعادل، أنهى سيلتا على هذه الآمال بالهدف الثالث في الدقيقة 80 مجددا بقدم اليوناني دوفيكاس.

وبهذه النتيجة ينضم الفريق الجاليثي للثلاثي المتأهل لدور الثمانية، إشبيلية وأتلتيك بيلباو ومايوركا.

يذكر أن قرعة دور الـ8 ستقام الجمعة المقبل بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

