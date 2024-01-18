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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برده على أزمة بيع التذاكر في بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، حيث لم تكن التذاكر متاحة بشكل جيد عبر الموقع الرسمي ونقاط البيع في الملاعب، ما أدى إلى ظهور سوق سوداء في البطولة.

أول رد من الكاف على أزمة بيع التذاكر في كأس أمم إفريقيا 2023

وأكد الكاف في بيان رسمي أنه يأخذ هذه القضية بجدية، وسيقوم بإجراء تحقيق دقيق لفهم أسباب هذه الأزمة وتحديد المسؤوليات. كما تعهد الكاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين نظام بيع التذاكر وتجنب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

البيان أكد على التزام الكاف بتوفير بيئة عادلة وشفافة لجماهير الكرة الإفريقية، ودعا إلى التعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان تنظيم سليم لبيع التذاكر ومتابعة الأمور بشكل فعّال.

وجاء نص البيان الرسمي وفق ما يلي:-

«يؤكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن حجز التذاكر لبطولة أمم إفريقيا يظل تحت مسؤوليته، وعلى الرغم من وجود بعض مشكلات الطباعة في اليوم الأول من CAF AFCON، بسبب عمليات الشراء بالجملة للتذاكر المادية في اللحظة الأخيرة، فقد تم تكييف نظام التذاكر منذ ذلك الحين لمعالجة الطلبات».

وتابع: «النظام يعمل حاليا بشكل مرضي، وعلى المستوى الدولي، تم بيع أكثر من 60% من التذاكر عبر منصة CAF عبر الإنترنت».

وأنهى: «يستمر التعاون الوثيق بين كاف واللجنة المنظمة للبطولة في الاستجابة في الوقت الفعلي للتحديات التي تنشأ حتمًا عند تنظيم حدث بهذا الحجم في أي مكان في العالم».