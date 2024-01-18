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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر سعودية اليوم، الأربعاء، عن تفاصيل انتقال النجم الإنجليزي جوردان هندرسون من صفوف الاتفاق إلى نادي أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عملاق هولندي يخطف هندرسون من يوفنتوس

ووفقًا لمصادر برنامج "برا 18" عبر قناة SSC NEWS، جاء الاتفاق بين إدارة الاتفاق ونظيرتها في أياكس لضم هندرسون، حيث تم دفع قيمة الصفقة بنحو 3.5 مليون دولار، ومن المتوقع أن يقوم نادي أياكس بتعويض الاتفاق عن هذا المبلغ.

وأشارت المصادر إلى أن مجموع ما حصل عليه قائد المنتخب الإنجليزي هندرسون منذ انضمامه للاتفاق لا يتجاوز 200 ألف دولار، وكان راتب اللاعب الشهري قد بلغ 50 ألف دولار، مع وجود شرط في العقد لتحسين العقد في السنة الثانية.

وأكدت المصادر أن الإعلان الرسمي عن رحيل هندرسون لصفوف أياكس الهولندي سيتم خلال 24 ساعة.

وختم مقدم البرنامج عبدالرحمن الحميدي: "إن انتقال هندرسون إلى الدوري الهولندي يظهر أن الدوري السعودي محط اهتمام من قبل الأندية الأوروبية، وحسب مصادرنا نادي يوفنتوس كان يرغب في التعاقد مع هندرسون".