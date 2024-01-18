نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يتمسك بخدمات الظهير الطائر ويرفض بيعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد، يظهر إصرارًا على البقاء في صفوف النادي الملكي، متجاوزًا بذلك الجدل الذي نشب حول إمكانية بيعه في صيف 2024.

أنشيلوتي يتمسك بخدمات الظهير الطائر ويرفض بيعه

وأوضحت الشبكة أن ميندي قد طوّر وضعه في الفترة الأخيرة، حيث يشارك بشكل أكبر في المباريات وتخلص من الإصابات العضلية التي أثرت على مسيرته الرياضية.

وأشارت إلى أن ميندي يحظى بدعم من إدارة ريال مدريد، وأصبح محل إعجاب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يفضل الاحتفاظ بخدماته في الفريق.

وأكدت الشبكة: "أنشيلوتي معجب بقدرات فيرلاند ميندي ويرغب في الاحتفاظ به في صفوف الفريق،" مُشيرة إلى أن الظهير الفرنسي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من أولمبيك ليون.

وأضافت أن ميندي يستعيد تدريجيًا حالته الفنية والبدنية، وقد انضم مؤخرًا إلى صفوف منتخب فرنسا قبل أن يتعرض لإصابة عضلية.

يُذكر أن ميندي (28 عامًا) يشغل مركز الجبهة اليسرى لريال مدريد، حيث يتناوب في هذا المركز مع زميليه إدواردو كامافينجا وناتشو فرنانديز.