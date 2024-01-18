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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير للعام الجاري 2024، عن طرح مناقصة لبيع وذلك من أجل حقوق البث التلفزيوني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، لوسائل الإعلام لنسختي كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.

"فيفا" يعلن عن مناقصة لحقوق البث لنسختي مونديال 2026 و2030

ذكر "فيفا" عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير، وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين في كأس العالم.

وأضاف أنه تحدد 20 فبراير (شباط) كحد أقصي لتقديم الوسائل الراغبة في الحصول علي حقوق البث التليفزيوني لنسختي المونديال المقبلتين.

وأوضح: "من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم، يحقق "فيفا" دخلًا ضروريًا لدعم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.