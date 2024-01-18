تشافي يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة أونيونيستاس في كأس إسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لمواجهة منافسه أونيونيستاس في إطار منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك في المباراة التي ستقام غدًا الأربعاء الموافق 18 يناير 2024.

تنطلق صافرة المباراة بين برشلونة وأونيونيستاس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مواجهة أونيونيستاس، بهدف العبور إلى ربع نهائي البطولة وتفادي المفاجآت التي قد تحدث في كأس الملك.

ويدخل برشلونة المباراة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز بعد الهزيمة الكبيرة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يسعى لتحقيق الانتصار واستعادة توازن الفريق.

في المقابل، يطمح أونيونيستاس في تحقيق مفاجأة كبيرة وإقصاء برشلونة من البطولة، بعدما تمكن من التأهل على حساب فياريال في دور الـ32 بركلات الترجيح.

تشكيل برشلونة لمواجهة أونيونيستاس في كأس إسبانيا