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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي برينتفورد اليوم الأربعاء مع الإسباني سيرجيو ريجيلون مدافع توتنهام بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

برينتفورد يحصل على توقيع ريجيلون

وسيعوض ريجيلون الفراغ الذي تركه ريكو هنري ظهير أيسر برينتفورد الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في ركبته.

وخاض الإسباني (27 عاما) النصف الأول من الموسم معارا إلى مانشستر يونايتد، حيث لعب 12 مباراة قبل عودته إلى توتنهام هذا الشهر، بعدما قرر الهولندي إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" تفعيل بند إنهاء استعارته.

وقال الدنماركي فرانك توماس مدرب برينتفورد الذي يحتل المركز 16 برصيد 19 نقطة "هذه صفقة جيدة جدا بالنسبة لنا. لقد تحدثنا لفترة عن حاجتنا إلى ظهير أيسر وتمكنا من التعاقد مع ظهير أيسر موهوب".

وأضاف "سيرجيو مناسب تماما بالنسبة لنا: لاعب أثبت نفسه من جميع النواحي. يناسب ما نحتاج إليه. هو لاعب هجومي ويمرر كرات جيدة جدا وكذلك الأمر بالنسبة لقدمه اليسرى".

وأردف "نحتاج إليه، لكنني أعتقد أيضا أنه يحتاج إلينا ليظهر مدى جودته كلاعب كرة قدم. أنا واثق من أن هذه العلاقة ستكون إيجابية".

ويعود المهاجم الدولي إيفان توني إلى الفريق أيضا بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات.

وقال فرانك قبل الخسارة أمام ولفرهامبتون 2-3 الثلاثاء ضمن الدور الثالث من الكأس المحلية إن توني "سيكون بالتأكيد حاضرا وجاهزا لمواجهة السبت" أمام نوتنجهام فوريست في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

