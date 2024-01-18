نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الكونغو الديمقراطية يتعادل إيجابيًا مع زامبيا في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 23 أحرز كينجز كانجوا الهدف الأول لمنتخب زامبيا وفي الدقيقة 27 أحرز ويساوان هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب المنتخبين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب المنتخبين:

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية إلي نقطة واحدة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد منتخب زامبيا إلي نقطة واحدة في المركز الثالث.

موعد مباراه منتخب الكونغو الديمقراطية القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة المغرب ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.