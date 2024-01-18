نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وسالامنكا في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق سالامنكا اليوم الخميس الموافق 18 يناير الحالي بستاد رينا صوفيا البلدي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وسالامنكا

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وسالامنكا مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والساعة 9:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:30 بتوقيت أبو ظبي بتعليق المعلق الشهير رؤوف خليف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسالامنكا

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل برشلونة أمام سالامنكا

حراسة المرمى: بينا

خط الدفاع: كوندي، اراوخو، كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: روبيرتو، ليفاندوفسكي، فيران توريس.