نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات المتوقع لمواجهة فلسطين في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
استقر باولو بينتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب فلسطين اليوم الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الجنوب في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة الإمارات وفلسطين
وتنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وفلسطين مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة الإمارات وفلسطين
1- إيران 3 نقاط
2- الإمارات 3 نقاط
3- هونج كونج دون نقاط
4- فلسطين دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفلسطين
تردد قناة bein asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
تشكيل الإمارات أمام فلسطين
حراسة المرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: زايد، خليفة، بدر، عبد الله.
خط الوسط: طحنون، نادر، عبد الله.
خط الهجوم: كايو، سلطان، فابيو.