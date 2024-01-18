نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإمارات المتوقع لمواجهة فلسطين في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر باولو بينتو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات لمواجهة نظيره منتخب فلسطين اليوم الخميس الموافق يوم 18 يناير الحالي بستاد الجنوب في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة الإمارات وفلسطين

وتنطلق صافرة بداية مباراة الإمارات وفلسطين مساء الخميس في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة الإمارات وفلسطين

1- إيران 3 نقاط

2- الإمارات 3 نقاط

3- هونج كونج دون نقاط

4- فلسطين دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفلسطين

تردد قناة bein asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل الإمارات أمام فلسطين

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: زايد، خليفة، بدر، عبد الله.

خط الوسط: طحنون، نادر، عبد الله.

خط الهجوم: كايو، سلطان، فابيو.