نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف مفاتيح فوز مصر على غانا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن طريقة اللعب المناسبة لمنتخب مصر أمام غانا في مباراة الغد في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

ميدو يكشف مفاتيح فوز مصر على غانا

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: " المنتخب الغاني يعاني من ضغوط كبيرة، ولا بد من الضغط عليهم من البداية وتسجيل هدف مبكر".

وتابع: "الهدف المبكر أمام غانا هو مفتاح التأهل للدور القادم، ولا بد من استغلال موقف المنتخب الغاني، وفي حال حدوث العكس واستقبال هدف سيكتسبون ثقة كبيرة وقد لا نستطيع التعويض".

وأكمل: "منتخب غانا "مهزرز" ولا بد من استغلال تلك النقطة لتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم من كأس الأمم".