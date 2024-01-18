معتز إينو: منتخب مصر "بلا هوية".. ويجب توظيف "صلاح" في مركزه الطبيعي

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أحمد جودة - القاهرة -



وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا، غدا الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

معتز إينو: منتخب مصر "بلا هوية"

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى أن يصحح روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أخطاء مباراة موزمبيق قبل مباراة غانا، ويجب توظيف محمد صلاح في مركزه الطبيعي مثلما يلعب في ليفربول".

وأضاف: "منتخب مصر مع فيتوريا بلا هوية ونفتقد صانع الألعاب في المنتخب لذلك كنت أتمنى وجود عبد الله السعيد".

موعد مباراه منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.

