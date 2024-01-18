موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مواجهة من العيار الثقيل، حيث يجمع ملعب "ميتروبوليتانو" لقاء ناري بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس 18 يناير 2023 في كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

ستقوم إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، بنقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الخميس بدور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، وSSC 5HD.