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أحمد جودة - القاهرة - يتشوق مشجعو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمعرفة تشكيل الميرنجي المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد، حيث سيجمعهما لقاء منتظر مساء اليوم الخميس 18-1-2024، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجر، ناتشو هيرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: خوسيلو لويس ماتو، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، وSSC 5HD.